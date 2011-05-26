Сотрудник консульства РФ посетил в Париже задержанного баскетболиста Касаткина

Отмечается, что просьбы спортсмена об улучшении условий его содержания до сих пор не удовлетворены.

Сотрудник консульства РФ посетил в Париже задержанного баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на российское посольство во Франции.

Отмечается, что просьбы спортсмена к администрации тюрьмы об улучшении условий его содержания до сих пор не удовлетворены. Касаткину также отказали в возможности посещать имеющийся в тюремном учреждении спортзал. Посольство РФ направит в МИД Франции ноту с обращением о содействии в решении указанных вопросов.

Напомним, Даниил Касатки был задержан в аэропорту Парижа 21 июня. Его подозревают в причастности к хакерской группировке. Сам баскетболист отрицает все обвинения в свой адрес.

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Фото: mbabasket.pro