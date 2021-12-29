Сотрудник ГИБДД увидел в Кронштадте горящий автомобиль Subaru, догнал его и потушил пламя

Водитель "дымящего" автомобиля не заметил пламя.

Накануне, 3 февраля, около 12:15 дня на Кронштадтском шоссе полицейский заметил полыхающий автомобиль. В момент пожара сотрудник ДПС оформлял протокол нарушителю ПДД. Правоохранителю пришлось догонять иномарку Subaru, чтобы предупредить рассеянного водителя о воспламенении. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Представитель ГИБДД догнал на патрульной машине горящую легковушку, достал огнетушитель и ликвидировал возгорание. Информация о пострадавших уточняется.

Известно, что водитель "дымящего" автомобиля не заметил пламя. Его пытались уведомить о случившемся другие автомобилисты, однако мужчина подумал, что те пытаются его обогнать.

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Фото: ВКонтакте / Подслушано в Кронштадте