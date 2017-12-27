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Жители города Чебокасары остались обманутыми: обещали визит Бузовой, а артистка об этом не знала

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В Чебоксарах жестоко обманули фанатов Бузовой.

В Чебоксарах жители города, фанаты телеведущей и певицы Ольги Бузовой с нетерпением ждали ее визита в ТЦ Мадагаскар.

Всем пришедшим гостям в торговый центр на мероприятие обещали, что приедет Бузова и даст автограф-сессию. Жители города подготовили для артистки подарки, собрались в назначенное время в назначенном месте, но Ольга все не появлялась. Позже всех посетителей оповестили, что певица опаздывает и находится в дороге. Однако спустя время оказалось, что всех людей просто обманули.

Выяснилось, что сама Ольга Бузова даже не знала о том, что люди ее ждут. Также никто из организаторов мероприятия ее не приглашал. 

Фото, видео: Instagram

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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