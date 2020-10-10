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Сотни деятелей культуры выступили против закона, ограничивающего просветительскую деятельность
Сегодня, 18:39
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smirenny

Сотни деятелей культуры выступили против закона, ограничивающего просветительскую деятельность

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Деятели культуры и науки подписывают открытое письмо с обращением к президенту, председателю Правительства, председателю Госдумы, сенаторам России и первому заместителю Министра культуры.

Уже более 400 деятелей культуры и науки из разных регионов России подписали открытое письмо против принятия закона, ограничивающего просветительскую деятельность. Инициатива уже прошла первое чтение в Госдуме. 

Авторы письма уверены, что подобный законопроект создаст "предпосылки для репрессивного и цензурирующего регулирования" из-за его непроработанности и расплывчатости формулировок. Кроме того, под угрозу ставятся конституционные права граждан и развитие сфер образования и культуры России. В случае, если закон примут, это даст возможность изолировать российскую науку от мировой. 

Естественно, мы против не только поправок, которые носят репрессивный характер, но и в целом создания подобных законопроектов, которые являются цензурой в чистом виде

сообщила одна из подписавшихся в письме и куратор Анастасия Пронина. 

Обратит ли дума внимание на письмо, пока неясно. 

Ранее мы писали, что в России ужесточили правила продажи табака.

Фото: pixabay

Теги: законотворчество, открытое письмо, репрессивные законы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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sokolov sergej
Сегодня 19:28

Сотни деятелей культуры выразили свои эмоции против ограничения просветительской деятельности

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Dmitrij1985
Сегодня 19:20

В последнее время все законы только ограничивающие!

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