Сотни деятелей культуры выступили против закона, ограничивающего просветительскую деятельность

Уже более 400 деятелей культуры и науки из разных регионов России подписали открытое письмо против принятия закона, ограничивающего просветительскую деятельность. Инициатива уже прошла первое чтение в Госдуме.
Авторы письма уверены, что подобный законопроект создаст "предпосылки для репрессивного и цензурирующего регулирования" из-за его непроработанности и расплывчатости формулировок. Кроме того, под угрозу ставятся конституционные права граждан и развитие сфер образования и культуры России. В случае, если закон примут, это даст возможность изолировать российскую науку от мировой.
Естественно, мы против не только поправок, которые носят репрессивный характер, но и в целом создания подобных законопроектов, которые являются цензурой в чистом виде
сообщила одна из подписавшихся в письме и куратор Анастасия Пронина.
Обратит ли дума внимание на письмо, пока неясно.
Ранее мы писали, что в России ужесточили правила продажи табака.
Фото: pixabay
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Сотни деятелей культуры выразили свои эмоции против ограничения просветительской деятельности
В последнее время все законы только ограничивающие!