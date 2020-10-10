Сотни деятелей культуры выступили против закона, ограничивающего просветительскую деятельность

Деятели культуры и науки подписывают открытое письмо с обращением к президенту, председателю Правительства, председателю Госдумы, сенаторам России и первому заместителю Министра культуры.

Уже более 400 деятелей культуры и науки из разных регионов России подписали открытое письмо против принятия закона, ограничивающего просветительскую деятельность. Инициатива уже прошла первое чтение в Госдуме.

Авторы письма уверены, что подобный законопроект создаст "предпосылки для репрессивного и цензурирующего регулирования" из-за его непроработанности и расплывчатости формулировок. Кроме того, под угрозу ставятся конституционные права граждан и развитие сфер образования и культуры России. В случае, если закон примут, это даст возможность изолировать российскую науку от мировой.

Естественно, мы против не только поправок, которые носят репрессивный характер, но и в целом создания подобных законопроектов, которые являются цензурой в чистом виде сообщила одна из подписавшихся в письме и куратор Анастасия Пронина.

Обратит ли дума внимание на письмо, пока неясно.

Ранее мы писали, что в России ужесточили правила продажи табака.

Фото: pixabay