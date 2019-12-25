Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Им оказался оскороносный Роберт Де Ниро.

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.

Им оказался оскороносный Роберт Де Ниро, который 19 раз появлялся на экране в роли антагониста ("Крестный отец", "Схватка" и др.)На втором месте с 17 ролями расположился Петер Стормаре ( "Фарго", "Большой Лебовски" и "Плохие парни — 2"). Тройку лидеров замкнул Рон Перлман, 16 раз игравший злодеев ( "Драйв", "Полицейская академия" и "Люди в черном").

В десятку также вошли актеры Тим Карри, Джеймс Вудс, Винн Джонс, Гари Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.