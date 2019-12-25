Соседка женщины, зарезавшей мужа, рассказала о регулярных пьяных ссорах супругов

Мужчина получил удар ножом в грудь и от полученных травм скончался на месте происшествия.

В воскресенье, 12 июля, в одной из квартир дома на Комендантском проспекте произошла пьяная ссора между супругами. В ходе конфликта женщина схватила нож и зарезала им своего мужа. Соседка алкогольной четы рассказала, что ранее уже случался подобный инцидент с размахиванием ножа, однако тогда мужчина выжил. Об этом пишут "Невские Новости".

По словам соседки, супруги регулярно выпивали и почти каждый раз начинали ссориться и драться. Однажды женщина уже напала на супруга с ножом, однако тогда все благополучно закончилось.

"Ну не умеете вместе пить — не пейте", - отметила соседка.

Женщина поссорилась с мужем во время совместного распития спиртных напитков. Супруги яростно спорили. В какой-то момент петербурженка не смогла найти убедительных аргументов и схватилась за нож. Пострадавший защищался руками и получил несколько порезов лезвием. Затем нападающая вонзила нож в грудь мужчины. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: "Невские Новости"