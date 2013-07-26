В Петербурге ежегодно будут производить до 40 миллионов доз вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Инвестиции в производство составят более 1,5 миллиарда рублей.

Петербургская научно-технологическая фармацевтическая фирма "ПОЛИСАН" запустила новую производственную линию, которая сможет выпускать ежегодно до 40 миллионов доз вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". В церемонии запуска принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Это будет вторая площадка в городе после "BIOCAD", на которой будут производить вакцину от коронавируса в промышленных масштабах. Инвестиции в производство составят более 1,5 миллиарда рублей.

Новая линия для выпуска вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" была создана в кратчайшие сроки. Обеспечены нормативы полной производственной цепочки для выпуска препаратов.

При это в Петербурге вновь уменьшилось суточное число вакцинированных от COVID-19.

Фото: Piter.tv