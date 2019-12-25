Солистка Михайловского театра показала фуэте на танцевальном флешмобе на социальной дистанции

Площадкой танцоров стала Петропавловская крепость.

Солистка балета Михайловского театра Ирина Кошелева приняла участие во флешмобе на социальной дистанции. Танцевальное событие устроили в честь последнего сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ, главной его идеей стали танцы, несмотря на требование соблюдать дистанцию.

Около 50 танцоров исполнили постановку в стиле хип-хоп в стенах Петропавловской крепости, итальянское фуэте стало одним из элементов соблюдения между танцорами социальной дистанции. Флешмобу не помешало ни расстояние между участниками, ни петербургская непредсказуемая погода.

Балерина призналась, что надетая после пяти месяцев самоизоляции пачка стала для Кошелевой праздником.

И снова почувствовать себя балериной, пусть и не на сцене, в такой непростой ситуации, в которой очутились все артисты балета, сегодня очень важно. Ирина Кошелева

Последний сезон шоу "ТАНЦЫ" стартует в грядущую субботу, 29 августа, в 20.00. Наставниками станут Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель.

Наставник шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ Мигель: "Каждый сезон мы начинаем с нового листа".

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ