Премьер Мариинского театра Ксандр Париш рассказал о скандале после ухода из Ковент-Гардена

В Северную столицу он переехал из Лондона, где состоял в труппе при Королевском театре Ковент-Гарден. Там его уход расценили, как предательство.

Премьер Мариинского театра Ксандр Париш рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о переезде из Лондона в Россию. Он переехал в Петербург в 2010 году и с тех пор выступает в Мариинскому театре.

В Северную столицу он переехал из Лондона, где состоял в труппе при Королевском театре Ковент-Гарден. Из-за его ухода из театра разгорелся скандал. Как объяснил танцор, Лондон считает свой театр лучшим в мире, и когда из него уходят, это расценивается, как предательство.

Усугубил ситуацию и приезд Париша в Великобританию уже в качестве премьера и солиста Мариинского театра. Это стало намеком на то, что в Ковент-Гардене допустили ошибку относительно артиста балета. Многие газеты тогда задавались вопросом, как Ковент-Гарден упустил Ксандра.

До отъезда в Россию артист постоянно находился в кордебалете. Поэтому Париш и принял предложение Юрия Фатеева выступать на сцене Мариинского театра. При этом его сестра осталась в Лондоне. По мнению Париша, скандал с ним повлиял на карьеру сестры, она так и осталась в кордебалете, пока сама не приняла решение уйти.

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Фото: Instagram / @_xander