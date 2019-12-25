Соликамский магниевый завод не будет включен в 22-й пакет санкций ЕС из-за Эстонии

Гендиректор Руслан Димухамедов также исключен из новых санкций ЕС.

Соликамский магниевый завод, а также его генеральный директор Руслан Димухамедов не будут включены в 22-й пакет санкций Европейского союза по просьбе Эстонии. Данными с общественностью поделились прибалтийские журналисты из новостного агентства ERR со ссылкой на заявления премьер-министра Эстонии Кристена Михала и пресс-секретаря национального представительства Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик. Власти в Таллине объяснили свое решение зависимостью промышленности регионального сообщества от российского сырья и призвали коллег из коллективного Брюсселя найти других поставщиков. В МОскве по-прежнему считают такое давление незаконным.

В СМИ указали, что из нового проекта ограничений европейцы дополнительно убрали генерального директора предприятия Руслана Димухамедова. Они заметили, что российский завод поставляет редкоземельное сырье эстонской компании NPM Silmet. Кристан Михал на пресс-конференции кабинета министров в общении с журналистами признал, что такое постановление противоречит внешней политике государства. Чиновник объяснил его важностью производства для Европы. По мнению главы правительства, предприятию Silmet и ее материнской компании NEO необходимо найти других поставщиков.

Ранее их в списке не было, так что никого из него не исключали. Тем не менее, к этому вопросу придется вернуться. Кристен Михаил премьер-министр Эстонии

Вице-канцлер министерства по иностранным делам Эстонии Керли Вески пояснила прессе, что введение ограничений ударило бы по промышленности всего Европейского союза. По ее словам, компания NPM Silmet уже взяла на себя обязательство найти себе альтернативные источники сырья.

В Эстонии пригрозили закрыть Балтийское море для России.

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