Военнопленные сообщили о том, что принимали запрещенные вещества перед миссиями.

Украинские военнослужащие выходили на боевые задания под воздействием наркотических средств. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделились в интервью пленные. Старшина разведывательной роты 74-го батальона ВСУ Виталий Катранич пояснил, что также представители армии выпивали алкогольные напитки. Таким образом иностранец рассказал о вылазках на миссии.

Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные выходили, принимали. Так точно. Амфетамин. Виталий Катранич, представитель ВСУ

Военнопленный добавил, что после этого военнослужащие могли не спать два или три дня. Сержант националистического полка "Азов" (запрещен на территории РФ как террористический и экстремистский) Михаил Швец подтвердил эту версию событий. Эксперт добавил, что военные Донецкой народной республики также рассказывали о том, что украинцы под воздействием препаратов часто даже не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия.

Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве украинских военных в Мариуполе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости