"Социалист"-мусульманин Мамдани объявил о победе на выборах мэра Нью-Йорка

Дональд Трамп пригрозил штату приостановкой федерального финансирования из-за победы демократа на выборах.

Американский 34-летний политик Зохран Мамдани с индийскими корнями уже объявил о своей победе на выборах главы Нью-Йорк. Свое поражение признал и его соперник, бывший губернатор штата Эндрю Куомо через социальные сети. Ранее победу демократического представителя прогнозировали местные телеканалы NBC News и CNN. Зохран Мамдани в своей приветственной речи заметил, что результаты голосования смогли "свергнуть политическую династию."

Мы дышим воздухом возрожденного города... Мы голосуем поодиночке, но вместе выбираем надежду. Надежду против тирании, надежду против больших денег и мелких идей, надежду против отчаяния... В конце концов, если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, который помог ему подняться. Зохран Мамдани, демократ

Избарный руководитель пообещал жителям Нью-Йорка новый город. В своей речи он обратился к каждому гражданину, проживающему на территории, независимо от того, за кого именно голосовал этот человек. Он также заметил, что говорит и для тех, кто считает современную политику в штате слишком жестокой для того, чтобы пламя надежды продолжало гореть. Член Демократической партии США указал, что осуждает олигархию и авторитаризм. Он напрямую обратился к президенту-республиканцу Дональду Трампу, заметив, что лидеру Белого дома теперь следует "сделать погромче". Ранее глава страны грозился приостановить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае победыЗохрана Мамдани на местных выборах.

Напомним, что Зохран Мамдани — политик с индийскими корнями родом из Уганды. Он принесет присягу в январе 2026 года. Таким образом мужчина станет первым в истории города мэром-мусульманином. Будущий политик перебрался в Нью-Йорк в возрасте семи лет вместе с семьей. В 2020-м году его впервые избрали в законодательное собрание штата. Летом текущего года он одержал сенсационную победу на праймериз Демократической партии в июне с рекордным числом голосов. В результате его оппонент Эндрю Куомо был вынужден баллотироваться на пост в качестве независимого кандидата. Действующий мэр Эрик Адамс изначально планировал баллотироваться на второй срок, но в итоге снял свою кандидатуру в конце сентября 2025 года. В ходе своей предвыборной кампании Зохан Мамдани обещал населению открыть муниципальные магазины с низкими ценами в каждом районе города, сделать автобусы бесплатными и быстрыми, так как сейчас данный вид транспорта самый медленный по США, а также ввести бесплатное дошкольное образование для всех детей в возрасте до пяти лет. Кроме этого политик обещал заморозить арендную плату для одного миллиона квартир со стабилизированной рентой. Речь идет о том, что арендодатель не может поднимать ее выше установленного регулятором лимита. Зохан Мамдани также заявил, что арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС в том случае, если иностранец приедет в город.

Фото: YouTube / Zohran Mamdani for NYC