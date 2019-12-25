Sobranie 8 18: Мы очень вымотались морально, но это того стоило

Piter.tv публикует интервью с молодой петербургской группой.

Общение Piter.tv с молодыми петербургскими группами продолжается. Наш портал проводил премьеру клипа группы Sobranie 8 18 на песню "Borders". Процесс снимали четыре участника съемочной группы, а в самой работе приняли участие десять актеров из восьми городов. Режиссером работы стал москвич Идо Готлиб. Участники группы рассказали, что весь процесс создания клипа, от кастинга и примерок костюмов до съемок – проходил через платформу ZOOM.

Теперь настало время познакомиться поближе с самими музыкантами. На наши вопросы ответила Анастасия Алексеева – вокалистка группы. У команды как раз недавно состоялась живые выступления, на которых они и презентовали свой новый альбом, названный в честь самой группы – Sobranie 8 18.

Как долго работали над альбомом? Какие эмоции стараетесь вызывать у слушателей? Насколько на подготовку повлияла пандемия?

Очень долго. Последние три года потратили полностью на альбом: написание, запись, продакшн, сведение, работа над клипом, продвижение.

Фото: Степан Ворончихин

Делали много разных вещей. Очень вымотались морально, но это того стоило. Мы относительно гордимся результатом, хотя альбом получился довольно тяжелым для восприятия. Работу над ним мы закончили до пандемии, а когда она началась, у нас появилось много свободного времени и мы потратили его на наш новый проект. Надеемся, вы сможете услышать его осенью или раньше.

А концерты из-за пандемии пришлось перенести на целый год — они прошли на прошлой неделе в Москве и Петербурге. Никогда не думали о том, чтобы вызывать у слушателей определённые эмоции, но в нашей музыке отражаются наши собственные, с кем-то они совпадают, с кем-то нет. Основной посыл — экзистенциальная тоска, противоречие между красотой этого мира и его несовершенством.

Планируете ли вы в дальнейшем выступления в других городах, помимо Москвы и Петербурга? Какой самый необычный фидбэк от слушателей в мире вы получали или получаете?

Конечно, планируем. Хотелось бы поездить по стране и миру. Надеемся, это осуществится в ближайшем будущем. Один из необычных фидбэков — люди плакали после концерта, но самое необычное мы не расскажем, потому что это личное.

Фото: Алена Колесникова

Есть ли примеры из поп-культуры, которые могли послужить вдохновением для альбома? Многие песни по атмосфере напоминают сериал "Твин Пикс", как нам кажется.

Да, мы недавно как раз делали расшифровку, какие культурные коды оказались заложены в последнем альбоме. Можно посмотреть в нашем паблике. А вообще, мы вдохновляемся смежными видами искусства: кино, литературой. Чаще всего нас вдохновляет другая музыка и кино.

"Твин Пикс" для нас, как и для многих — культовая вещь, которая, несомненно, вдохновляла на первых релизах, мы даже сделали кавер на главную тему (официально он пока что нигде не выпущен).Такое же по силе вдохновение посетило после просмотра сериала "Тьма". И ещё – я очень люблю творчество Ларса фон Триера, Тарковского и других признанных и непризнанных классиков, а так же малоизвестных новаторов. Я стараюсь больше смотреть кино и даже мечтаю стать сценаристом и режиссером.

Ваши песни преимущественно на английском. Почему был выбран этот язык, в то время как множество российских команд возвращаются к родной речи?

У меня легко получаются стихи изначально на английском и этот язык красиво ложится на музыку, звучит в песнях.

У нас на всех релизах, кроме первого полноформатного альбома (Demons, the Angel and Dark Thoughts, 2016) есть песни и на русском и на английском. Наверное, мы будем придерживаться этого и дальше.

Материал подготовила Камилла Орманбетова, Piter.tv