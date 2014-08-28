Мужчина по статье за госизмену будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы 55-летнего гражданина России Андрея Верьянова. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей при российском силовом ведомстве. Известно, что злоумышленник по заданию украинских спецслужб собирал сведения о системах противовоздушной обороны, расположенных на территории Московской области. Мужчина также получил от куратора задание по взрыву самолета высокопоставленного чиновника. Фигуранта расследования признали виновным в государственной измене и участии в террористической деятельности. Отбывать наказание россиянин будет в колонии строгого режима. Он также выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

По указанию куратора злоумышленник собрал сведения о расположении систем, а также осуществил сборку и запуск в воздушное пространство беспилотного летательного аппарата с целью выявления уязвимостей работы указанных систем. ЦОС ФСБ РФ

Оперативники установили, что уроженец Ростова-на Дону в апреле 2023 года инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с запрещенной на территории России террористической организацией, а также с представителем СБУ.

Мизулина обратилась в ФСБ из-за продажи запрещенных товаров на маркетплейсах.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России