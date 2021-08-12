Собаки как показатель. Наблюдения историка Андрея Буровского

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский продолжает серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Я уже сравнил в одном своем ролике советскую цивилизацию с современной и хочу обратить ваше внимание на еще одну очень интересную деталь. Я понимаю: Советский Союз был раем, там жили хорошие люди, сейчас все стали плохие, гадкие и вредные. И вообще – это Россия, которую мы потеряли. А теперь – о совдепе, который мы потеряли.

Ну вот обратите внимание. У меня была собачка, завели мы собаку – большую овчарку – в 1977 году. Огромный пес, очень красивая сука. И знаете, я очень быстро привык к агрессии окружающих: совсем молодой человек, который гулял с собакой по утрам и вечерам. Агрессия была чудовищная. Все время, постоянно кто-то пытался собаку пнуть, ударить, сказать мне какую-нибудь гадость. Но особенно типичными, как ни странно, были пожилые торгашки, в наше время такого типажа просто нет. Такая вот тетя Маша, морда 7*8, 8*7, тупая и жадная, лоснящаяся от пота, дутые украшения, пергидрольные волосы. И самодовольная до невероятия – она же набила свой зоб, а вы, дураки, не набили. Она умная, а вы кретины. И вот такая тетя Маша прет своим изрядным пузом вперед и непременно прогавкает: "Вот! Места людям не хватает, а они собак разводят!" или что-нибудь в этом духе. И вот как пойду гулять с Герой (Гера звали мою собаку) – так две тети Маши на мою голову, да еще и мужского рода тети Маши, это вообще фантастика. Мужики с такой же агрессией идут ко псу. Видимо, ко всякому, кто живет нестандартно, а собака – это уже нестандартно.

Вот сейчас у меня тоже собачка. Год назад жена завела французского бульдога, маленький песик, очень милый, мне он нравится. Ну симпатичная собачка, которая всех любит и ко всем бежит. Овчарка далеко не ко всем побежит, она строгая собачка. А Верона наша всех любит заведомо, увидит человека – сразу к нему прет, чтобы обнюхать и поиграть с ним. И я уже ждал, будет ли какая агрессия, люди будут проявлять недобрые чувства к собаке. Был готов при необходимости ее защищать, я обычно не позволяю обижать своих ближних. И вы знаете, за все время, как я вывожу собачку (уже больше года), не было ни одного случая – подчеркиваю красным карандашом – ни одного, чтобы кто-то проявил агрессию. Максимум – испуг. Ну какой испуг: "ой, а она ребенка не укусит?". Причем, заметьте, не в истерическом тоне, как в советское время: "Ва-а, здесь дети ходят, а тут собака!". Нет таких воплей, такой бабьей истерики. Вопрос: "Агрессивная она или нет?". "Ну что вы", говорю, "она только облизать может, а укусить – нет. Она играть хочет". И ребенка научить учить: "Да погладь собачку, потрогай". И ребенок, понятное дело, боится, потому что собачка немногим меньше его самого. Он учится любить животных, мама учит его прикасаться к животному, гладить его. Более того, заняты чем-то мужики, причем делом заняты – там они в Сосновоборске разрубали лес возле больницы. Валили деревья, разрезали и грузили в машину. "О, нам помогать пришла!", – то есть очень добродушное отношение к этой собаке. Ни разу не только не пытались ударить, но и пнуть, ничего плохого не сказали.

Вот как изменилась ментальность. Насколько добрее стали люди. И только сейчас я на улицах не вижу собак, у которых перетянуты лапы проволокой. Очень редко вижу раздавленных машинами животных, при том что интенсивность движения, по сравнению с советским временем, возросла в разы. Возьмите любой советский фильм 70-80хх и сравните тогдашнее движение и современное. А животных раздавленных меньше. Я не вижу животных, которые бы панически боялись людей и убегали бы, а в советское время это было нормой. Искалеченные животные, которым веселые советские люди выжигали глаза и отрубали лапы, были нормой. А сейчас такого почти нет. Есть, конечно, но вопрос, в каком соотношении есть.

Подчеркиваю еще раз: мы живем в гораздо более добром мире. Справедливо критикуют систему, когда животных стерилизуют, ухаживают за ними, пытаются пригреть, накормить бездомную собаку. И гораздо меньше внимания обращают на бездомных или просто больных людей. Да, наверное, это не лучшее, что мы можем придумать, потому что своя логика здесь есть. Человек, оказавшийся на улице, оказался там вряд ли случайно. Ну а животное позаботиться о себе часто просто не в состоянии. Тем не менее, критику принимают. Да, наверное, это не очень здорово, когда мы заботимся о животных больше, чем о людях. Но ведь мы и правда стали жить в более добром мире, где собак берут из приютов, а не выбрасывают на улицы. Где животных не калечат, а лечат. Где человек, идущий с собакой по городу, вызывает улыбки окружающих, а не агрессию очередных зажравшихся теть Маш: "Гав-гав-гав! С собаками ходят, мяса людям не хватает!". При том, что потребление мяса в современной Российской Федерации вряд ли выше, чем в Советском Союзе. Думаю, что ниже. И вот знаете, агрессии как-то намного меньше. Как приятно жить в неагрессивной, здоровой, душевно здоровой стране. И да пребудет с нами сила навеки.