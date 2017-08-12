Снятая в Петербурге короткометражка от «Порядка слов» получила награду на Каннском фестивале

Снятая в Петербурге короткометражка получила награду "Cinéfondation" на Каннском фестивале. Об этом 18 мая сообщает информагентство ТАСС. Кинокартину снимали на студии книжного магазина "Порядок слов".
Короткометражный фильм Игоря Поплаухина "Календарь" занял в конкурсе почетное второе место. Он разделил награду с фильмом "Зверская жестокость" китайского режиссера Шень Ди. Первое место заслужила картина "Лето электрического льва" чилийского режиссера Диего Сеспедеса.
В основу сюжета фильма "Календарь" легла история об "обыкновенной" женщине, которая раз в год кардинально меняет образ жизни. Героиня отправляется в путешествие или скрывает часть жизни от родных. Главную роль в фильме сыграла актриса Ирина Саликова.
Фото: Порядок Слов / ВКонтакте.