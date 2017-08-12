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Снятая в Петербурге короткометражка от «Порядка слов» получила награду на Каннском фестивале
Сегодня, 16:30
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alexandra08
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Снятая в Петербурге короткометражка от «Порядка слов» получила награду на Каннском фестивале

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В основу сюжета фильма легла история  об "обыкновенной" женщине, которая раз в год кардинально меняет образ жизни.

Снятая в Петербурге короткометражка получила награду "Cinéfondation" на Каннском фестивале. Об этом 18 мая сообщает информагентство ТАСС. Кинокартину снимали на студии книжного магазина "Порядок слов".

Короткометражный фильм Игоря Поплаухина "Календарь" занял в конкурсе почетное второе место. Он разделил награду с фильмом "Зверская жестокость" китайского режиссера  Шень Ди. Первое место заслужила картина "Лето электрического льва" чилийского режиссера Диего Сеспедеса.

В основу сюжета фильма "Календарь" легла история об "обыкновенной" женщине, которая раз в год кардинально меняет образ жизни. Героиня отправляется в путешествие или скрывает часть жизни от родных. Главную роль в фильме сыграла актриса Ирина Саликова.

Фото: Порядок Слов / ВКонтакте.

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Категории: Новости СПб

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