В настоящее время, из 43 запланированных объектов выкуплено 34.

В понедельник, 7 октября, стало известно о том, что Смольный закупит 9 кабинетов для врачей и детский сад за 1,22 млрд рублей. Сообщает городская администрация.

В ведомстве отметили, что детский сад приобретут у компании "Силовые машины". Учреждение рассчитано на 225 мест. Кроме того, Смольный намерен купить два здания в Приморском районе.

Большинство кабинетов для врачей выкупят в доме 28 по проспекту Маршака. также власти петербурга закупят помещения на Балтийском бульваре, 4, в Красносельском районе, в Сестрорецке на Гагаринской, 77, Южном шоссе, 53 и Ремесленной, 21.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "перенесут" открытие 6 школ и 10 дошкольных учреждений.

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