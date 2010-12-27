В понедельник, 7 октября, стало известно о том, что Смольный закупит 9 кабинетов для врачей и детский сад за 1,22 млрд рублей. Сообщает городская администрация.
В ведомстве отметили, что детский сад приобретут у компании "Силовые машины". Учреждение рассчитано на 225 мест. Кроме того, Смольный намерен купить два здания в Приморском районе.
Большинство кабинетов для врачей выкупят в доме 28 по проспекту Маршака. также власти петербурга закупят помещения на Балтийском бульваре, 4, в Красносельском районе, в Сестрорецке на Гагаринской, 77, Южном шоссе, 53 и Ремесленной, 21.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "перенесут" открытие 6 школ и 10 дошкольных учреждений.
Фото:pixabay
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