Смольный представил почти бездефицитный бюджет Петербурга на 2026 год

Бюджет города впервые за десятилетие близок к нулевому дефициту.

В 2026 году доходы бюджета Санкт-Петербурга запланированы в размере 1,431 трлн руб., расходы — 1,436 трлн руб. Дефицит составит 5 млрд руб., или 0,3% от общей суммы расходов. Об этом 15 августа сообщила председатель Комитета финансов города Светлана Енилина на "нулевых" чтениях закона о бюджете в Законодательном собрании.

По данным Комитета финансов, это наиболее сбалансированный проект бюджета на стадии внесения за последние 10 лет. Для сравнения, в 2025 году дефицит был заложен на уровне 164 млрд руб. Основой расчетов на 2026 год стал прогноз среднегодового роста валового регионального продукта на 3,4% в течение трех лет. Ожидается, что среднемесячный доход жителей вырастет на 8,8% и превысит 105 тыс. руб.

Наибольшие расходы планируется направить на образование — 19,9% от общего объема, развитие транспортной системы — 14,2% и здравоохранение — 13%. На адресную инвестиционную программу выделят 262,7 млрд руб., что выше показателя 2025 года (234 млрд руб.).

Вице-губернатор Алексей Корабельников отметил, что проект бюджета формируется на фоне стабильной экономической ситуации и роста ключевых экономических показателей, при этом важным остается баланс между доходами и расходами.

