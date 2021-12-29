Смольный потратит свыше 70 миллионов рублей на продвижение Петербурга в ОАЭ и Саудовской Аравии

В двух городах разместят имиджевую информацию о туристской привлекательности Петербурга.

Смольный собирается потратить более 70 миллионов рублей на размещение имиджевой информации о туристской привлекательности Петербурга в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Соответствующие закупки разместило на портале госзакупок "Городское туристско-информационное бюро".

Практически 35 миллионов планируют потратить на продвижение Северной столицы в аравийском Эр-Рияде, более 37 миллионов уйдут на те же цели в Дубай. Известно, что оба проекта хотят осуществить не позднее 10 декабря 2022 года, а готовые материалы для размещения исполнителю нужно предоставить уже в апреле. Судя по техническим заданиям закупок, имиджевую информацию воплотят в виде рекламных роликов: в сюжетах должны отразить "разнообразие потенциала Петербурга для культурного, гастрономического, образовательного и семейного туризма. Отмечается, что реклама должна соответствовать "традициям, нравственно-этическим и правовым нормам региона размещения, а также локальным языковым особенностям территории размещения".

После размещения рекламы исполнителю придется отчитаться об эффективности проделанной работы.

Фото: Piter.TV