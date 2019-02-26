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Смольный оценил приватизацию пансионата "Белые ночи" в 1,2 млрд рублей в Сестрорецке
Сегодня, 21:31
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Смольный оценил приватизацию пансионата "Белые ночи" в 1,2 млрд рублей в Сестрорецке

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Сейчас санаторий находится в аренде у компании "СОГАЗ Медицина".

Стоимость главного здания пансионата "Белые ночи" в Сестрорецке специалисты ГБУ "ГУИОН" оценили в 1,2 млрд рублей. Смольный планирует приватизировать его. Об этом сказано в проекте постановления правительства Петербурга.

В проекте уточнили, что рыночная стоимость пансионата с учетом обременения договора аренды находится в диапазоне 800 млн – 1,2 млрд рублей. 

Добавим, что сейчас санаторий находится в аренде у компании "СОГАЗ Медицина".

Ранее мы писали, что на Васильевском острове Дом Брюллова восстановят по программе "Рубль за метр". Победитель торгов памятника должен будет провести все необходимые восстановительные работы.

Фото: Piter.tv

Теги: белые ночи, пансионат, санаторий, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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