Смольный оценил приватизацию пансионата "Белые ночи" в 1,2 млрд рублей в Сестрорецке

Сейчас санаторий находится в аренде у компании "СОГАЗ Медицина".

Стоимость главного здания пансионата "Белые ночи" в Сестрорецке специалисты ГБУ "ГУИОН" оценили в 1,2 млрд рублей. Смольный планирует приватизировать его. Об этом сказано в проекте постановления правительства Петербурга.

В проекте уточнили, что рыночная стоимость пансионата с учетом обременения договора аренды находится в диапазоне 800 млн – 1,2 млрд рублей.

Добавим, что сейчас санаторий находится в аренде у компании "СОГАЗ Медицина".

Ранее мы писали, что на Васильевском острове Дом Брюллова восстановят по программе "Рубль за метр". Победитель торгов памятника должен будет провести все необходимые восстановительные работы.

Фото: Piter.tv