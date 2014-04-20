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Стали известны условия для сохранения граффити с Даниилом Хармсом в Петербурге
Сегодня, 23:08
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smirenny

Стали известны условия для сохранения граффити с Даниилом Хармсом в Петербурге

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Речь идет о граффити на доме №11 по улице Маяковского.

В четверг, 29 апреля, петербургские чиновники назвали условия, соблюдя которые удастся сохранить граффити с портретом Даниила Хармса на доме №11 по улице Маяковского. Об этом сообщила "Фонтанка".

Все собственники помещений в здании должны дать согласие на сохранение граффити, также нужно согласовать его в комитете по градостроительству и архитектуре. Такой ответ дала администрация Центрального района одному из петербуржцев.

Чиновники сослались на Жилищный кодекс РФ, диктующий правила для размещения граффити на фасаде. Также в документе сказано, что согласие должны дать не менее двух третей от общего количества владельцев помещений. 

Напомним, более 12 тысяч петербуржцев подписали петицию в защиту Хармса, в защиту также выступил директор Эрмитажа.

Ранее мы писали, что КГА Григорьева лишил уличных художников 29 адресов для "легальных" граффити.

Фото: Афиша / Вконтакте

Теги: граффити, даниил хармс
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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