Стали известны условия для сохранения граффити с Даниилом Хармсом в Петербурге

Речь идет о граффити на доме №11 по улице Маяковского.

В четверг, 29 апреля, петербургские чиновники назвали условия, соблюдя которые удастся сохранить граффити с портретом Даниила Хармса на доме №11 по улице Маяковского. Об этом сообщила "Фонтанка".

Все собственники помещений в здании должны дать согласие на сохранение граффити, также нужно согласовать его в комитете по градостроительству и архитектуре. Такой ответ дала администрация Центрального района одному из петербуржцев.

Чиновники сослались на Жилищный кодекс РФ, диктующий правила для размещения граффити на фасаде. Также в документе сказано, что согласие должны дать не менее двух третей от общего количества владельцев помещений.

Напомним, более 12 тысяч петербуржцев подписали петицию в защиту Хармса, в защиту также выступил директор Эрмитажа.

Ранее мы писали, что КГА Григорьева лишил уличных художников 29 адресов для "легальных" граффити.

Фото: Афиша / Вконтакте