Смольный: фуд-корты в торговых центрах Петербурга возобновят работу в ближайшее время

Власти обсуждают дату открытия.

В ближайшее время власти Петербурга намерены вновь открыть фуд-корты в торговых центрах. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал первый заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По словам Ситова, Роспотребнадзор почти согласовал возобновление работы фуд-кортов. На данный момент власти обсуждают дату открытия. Известно, что фуд-корты будут открыты в ближайшие дни, но при одном условии. Возобновить работу смогут только те заведения общепита, в которых привиты 100% сотрудников, хотя бы первым компонентом.

Ранее Ситов заявил, что вакцинация 100% сотрудников может снизить риски закрытия фуд-кортов во время четвертой волны коронавируса, которая ожидается осенью.

Фото: Piter.tv