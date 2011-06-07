Смольный: "Иммунная прослойка" в городе слишком мала, чтобы блокировать третью волну COVID-19

В правительстве напоминают о возможности вакцинироваться от коронавируса.

"Иммунная прослойка" в городе слишком мала, чтобы блокировать третью волну COVID-19. Реплика об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 мая, распространяемой пресс-службой Смольного. В штабе отмечают, что сдерживает распространение коронавируса разделение рабочих и учебных коллективов вместе с вакцинацией от коронавируса, однако динамика количества активно больных COVID-19 не показывает снижения заболеваемости.

По данным штаба правительства Петербурга, в сравнении со средой прошлой недели выросло число больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом (был 783 человек – стал 942 человек, снизилось на 16,88 %). Число выздоровевших взрослых с COVID-19 и пневмониями упало почти на треть – с 1040 человек неделей ранее до 743 человек за 6 мая.

Регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях выросла по сравнению с прошлой средой на 16,88%, а суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями снизилась на на 0,35%. Число активно больных новой коронавирусной инфекцией за неделю увеличилось на на 0,64%.

Динамика количества активно больных COVID-19 не показывает снижения заболеваемости. Сдерживающим фактором стало разобщение трудовых и учебных коллективов в связи с длительными выходными и праздниками. Вклад в формирование коллективного иммунитета вносят и привитые от новой коронавирусной инфекции горожане. Но эта иммунная прослойка еще слишком мала, чтобы надежно блокировать развитие третьей волны эпидемии в Петербурге. Темпы вакцинации стали падать еще до начала майских праздников. Сейчас потенциал прививочной кампании, созданный медицинской инфраструктурой и запасом вакцины, используется не полностью. Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv