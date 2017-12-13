Смольный выиграл в суде у ФАСА в споре из-за наружной рекламы

В Москве к финалу подошел конфликт Смольного и ФАСа по вопросам наружной рекламы.

В Судебном порядке урегулирован конфликт Правительства Петербурга и ФАСа. Ранее ведомство потребовало от Смольного убрать несанкционированную наружную рекламу с улиц города. По мнению представителей управления, торги на размещение таких баннеров проходили с нарушением, поэтому результаты конкурса должны быть отменены.

Однако, Комитет по печати проигнорировал требование ФАСа. Со Смольным согласился Девятый арбитражный московский суд.Он отменил постановление антимонопольщиков “очистить” Северную столицу от незаконных баннеров.

Напомним, что противостояние оппонентов по данному вопросу длится с прошлого года. Началось все с того, что летом 2017-го стали известны победители тендера на установку наружной рекламы по городу на Неве. Действие состоялось несмотря на запрет ФАСа, который был недоволен документацией и требовал корректировки условий проведения конкурса. Еще в ноябре Арбитражный судья в Москве вынес решение о поддержке позиции Смольного.