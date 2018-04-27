Более 150 тысяч детей уедут из Петербурга в летние лагеря

Вопросы летнего отдыха и безопасного времяпрепровождения детей в загородных лагерях обсудили в Смольном.

Смольный собирает отправить в летние лагеря Крыма и Азовского моря более сотни тысячи детей. Об этом представители власти сообщили вице-губернатору Петербурга Владимиру Кириллову, ответственному за проведение межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления юных жителей города.Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В настоящее время гостей готовы принять более 60 процентов учреждений. Под Северной столицей работают 54 загородные базы и 164 детских лагеря. Каждое учреждение внесено в единый реестр, который находится в электронном виде на сайте Комитета по образованию. Помещения обследованы на безопасность условий сотрудниками МЧС России.

На детский отдых в 2018 году запланировано из городского бюджета потратить 2,3 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на закупку 150 тысяч путевок, среди данного количества 23 тысячи уже распределены. Они переданы детям со сложной жизненной обстановкой.

Фото: Pixabay.com

