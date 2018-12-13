В здании разместят отделения нефрологии, кардиологии и ревматологии.

Во вторник, 7 мая, стало известно о том, что Смольный направит 1 млрд рублей на строительство корпуса больницы святой Марии Магдалины. Об этом сообщил главврач больницы Автандил Микава.

В здании разместят отделения нефрологии, кардиологии и ревматологии по 40 мест. Эксперты уже досконально изучили проект и одобрили его.

Стоимость строительства - сейчас речь идет о 700 млн рублей, может вырасти до 1 млрд - это бюджет города. Уже выделена первая часть, 50 млн рублей на строительно-монтажные работы отметил Микава

Напомним, что в данный момент отделение больницы, которое планируют переместить в новый корпус, находится сейчас в здании столетней постройки.

Известно, что после строительства здания, в старом сделают гостиницу для лечащихся в больнице детей.

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