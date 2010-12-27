Смольный ищет подрядчика, который сможет достроить детские сады в Металлострое и на Кораблестроителей

Правительство расторгло соглашение с ООО "Прогресс" по строительству детских садов. Теперь Смольный ищет нового подрядчика.

На официальном сайте государственных закупок появилось подтверждение расторжения контракта с ООО "Прогресс", которая должна была заняться строительством детских садов в поселке Металлострой. Цифровая копия документа вывешена еще 28 марта. Общая стоимость работ по Садовой улице должна была составить 232 миллиона рублей. К моменту расторжения сделки было потрачено 104 миллиона.

С этим же подрядчиком был разорван и второй документ о строительстве. Его огласили 26 марта. "Прогресс" должен был возвести еще одно детское учреждение, но уже на 220 мест и по улице Кораблестроителей. Подрядчика выбрали в качестве замены старому - "СЗСМЭУ" не смогло достроить здание, успев залить только фундамент дома. По программе учреждение должно открыться к концу 2018 года. Теперь Правительству Санкт-Петербурга придется в очередной раз объявлять о конкурсе на завершение строительства детских садов.

Напомним, что контракт Смольного с "Прогрессом" был заключен весной 2015 года. Компания обязалась открыть к декабрю 2016 года детский сад на 185 воспитанников. Сроки регулярно срывались. По новому плану запуск проекта намечен на январь 2019 года.

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Фото: Piter.tv