В аварии на КАД погиб вышедший на проезжую часть водитель

Мужчина оказался под колёсами Chevrolet после того, как врезался в ограждение. Он оценивал степень повреждения авто, не успев установить предупреждающий знак.

Во вторник, 21 ноября, на внешнем кольце КАД случилась смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП произошло на 15 км автодороги: 26-летний водитель Lada Largus, двигаясь от Комендантского проспекта в направлении Выборгского шоссе, не справился с управлением, и, допустив занос, наехал на стоящий в крайнем правом ряду Chevrolet Cruise. При этом 26-летний водитель иномарки вышел из машины и находился на проезжей части. Он погиб под колёсами Chevrolet: автомобиль совершил наезд на него после столкновения с Lada.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, погибший оказался на проезжей части, так как перед этим сам врезался в ограждение и оценивал степень повреждения авто, не успев установить предупреждающий знак.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка протаранила столб на Приморском шоссе.

Фото: Telegram / Петербургская полиция