Составители доклада уверены, что для старта полномасштабной операции против Украины необходимо только политическое решение.

В официальном докладе службы разведки Эстонии упомянули о том, что "вторжение" России на территорию Украины, готовящееся с 15 на 16 февраля, не состоялось. Дата "нападения" переносится на конец февраля.

Авторы обращения считают, что Россия не вторглась на Украину из-за "неготовности российской армии". Полномасштабная операция начнется со второй половины февраля. Составители доклада уверены, что для её начала необходимо только политическое решение. В Эстонии подчеркнули, что действия России на собственной территории никак не угрожают ни НАТО, ни конкретно странам Балтии. Несмотря на это, авторы доклада настаивают на том, что Западным странам необходимо сдерживать Москву в любом случае.

Ранее мы сообщили, что британская газета Mirror признала, что "вторжения" России на Украину не произошло.

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