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Следственный комитет РФ может возбудить уголовное дело после взрыва около микрорайона Бернгардовка

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На данный момент правоохранители проводят доследственную проверку.

Следственный комитет РФ заинтересовался ЧП на газопроводе в Ленобласти. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела после взрыва около микрорайона Бернгардовка во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

На данный момент правоохранители проводят доследственную проверку. Добавим, что прокуратура региона тоже начала проверку после взрыва в районе Всеволожска.

По информации 78.ru, огонь распространился по площади 3 тыс. "квадратов". Высота пламени достигает 10-15 метров. 

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: взрыв в ленобласти, горит газопровод, следком рф, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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