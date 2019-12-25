Следователи просят откликнуться очевидцев гибели 16-летней девушки на станции метро "Проспект Большевиков"

ЧП произошло 18 августа около трех часов дня.

Следственный отдел Невского района расследует уголовное дело, возбужденное по факту гибели молодой девушки на станции метро "Проспект большевиков".

18 августа около 15 часов 16-летняя студентка колледжа упала на рельсы. Девушка скончалась до прибытия кареты скорой помощи. Следователи до сих пор ищут свидетелей происшествия. Сотрудники ГСУ СК России по региону повторно обращаются к петербуржцам, которые владеют какими-либо сведениями о происшествии и просят позвонить по телефону: 8-911-943-04-64.

Ранее мы писали, что погибшей на рельсах станции "Проспекта Большевиков" оказалась несовершеннолетняя студентка.

Фото: vk.com/spb_today

