Следить за паводком и пожарами в Петербурге и Ленобласти поручили армейской авиации ЗВО

В СЗФО экстренные службы в повышенной готовности: спасатели ждут начала периода пожаров.

Авиация ЗВО призвана следить за ситуацией с паводками и пожарами в Ленобласти и Петербурге. летчики будут регулярно мониторить территорию и проводить учебно-тренировочные полеты. Об этом днем 20 апреля сообщили представители пресс-службы Министерства обороны России.

По данным правительства, сейчас начинается пожароопасный период, который в первую очередь коснется Центрального и Северо-Западного регионов страны. Авиационные экипажи уже начали выполнять распоряжения руководства по облету пространств выявление очагов возгорания или затопленных участков. Действия координируются вместе с экстренными силами службы ГУ МЧС по областям.

При обнаружении признаков пожара в воздух поднимается вертолет-разведчик, который не только уточняет координаты очага возгорания и направление распространения огня, но и определяет основную и запасную точки забора воды, проводит поиск людей, попавших в зону стихийного бедствия. При необходимости, экипаж способен осуществить эвакуацию людей беспосадочным способом при помощи штатного подъёмного устройства. Пожарные наряды находятся в режиме повышенной готовности. прокомментировали ситуацию в Министерстве обороны

Отметим, что для выполнения подобных задач привлекаются только специалисты не ниже квалификационной категории "летчик второго класса". В ближайшее время экипажам проведут обучающие занятия и обучат пользоваться спецсредствами в аварийных ситуациях. Пилоты отработают наиболее трудоемкие элементы боевой подготовки: полеты с подвешенными грузами и тушение пожаров.

В ближайшее время с силами и средствами, привлекаемыми к несению дежурства, будут проведены специальные учения, во время которых летчики подразделений армейской авиации, в условиях, максимально приближенных к обстановке реального лесного пожара, отработают наиболее сложные элементы боевой подготовки – полеты с подвесными грузами и тушение пожаров.

Напомним, что в Тихвине закрыли целую улицу из-за паводка.