Sky News: Европу ждет "Армагеддон" с ценами на электроэнергию из-за ситуации на Украине

Адам Скорер призвал правительство вмешаться в энергетический кризис.

Британский телеканал Sky News рассказал о том, что Европу ждет "Армагеддон" с ценами за электрическую энергию из-за украинского кризиса. В эфире местного СМИ исполнительный директор благотворительной компании National Energy Action Адам Скорер уточнил, что данная проблема станет значимой для самых беднейших домохозяйств, которые попадут в "Армагеддон" следующей зимой.

Только правительство может вмешаться и убедиться, что это не приведет к катастрофе зимой и следующей зимой. Адам Скорер, исполнительный директор National Energy Action, занимающейся проблемой топливной бедности

Согласно официальным данным от телеканала Sky News, на территории Великобритании находится более 30% домохозяйств, которые уже сейчас испытывают проблемы с оплатой за электричество. В январе 2023 года ситуация затронет уже около половины таких домохозяйств. При этом журналисты считают, что причина кроется в действиях Москвы, которая начала проведение специальной военной операции на Украине. Это спровоцировало рост цен.

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Фото и видео: Sky News