Скрывавшиеся рецидивисты из Бокситогорска получили 37 лет тюрьмы на пятерых за убийство

Зачинщиков и каждого, кто принимал участие в избиении нашли довольно оперативно.

В 47 регионе прошло слушание по делу последнего участника драки, повлекшей смерть человека - мужчина весьма продолжительный срок пытался скрыться от правоохранительных органов. Об этом информирует сетевое издание "Moika.78".

Инцидент произошел в ночь на 19 июня 2016 года, недалеко от озера Павловское в Бокситогорске. Шестеро мужчин поссорились с 22-летним местным жителем, повалили его и жестоко избили толпой, руками и ногами, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Молодой человек скончался в больнице.По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Зачинщиков и каждого, кто принимал участие в избиении нашли также оперативно. Пять из них проведут за решеткой от шести с половиной до восьми лет.

Шестой участник нападения, 47-летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбойные нападения и незаконный оборот оружия, подался в бега и был объявлен в международный розыск. В августе 2018 года его задержали в Новгородской области. Расследование дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Moika.78