Города на севере Израиля подверглись ракетным атакам с территории Ливана

Со стороны Ливана в еврейское государство прилетели десятки ракет.

Трое человек пострадало в результате ракетного обстрела северных районов Израиля. Соответствующее заявление местным журналистам сделали представители местной службы скорой помощи. По информации от представителей здравоохранительной отрасли, один из пациентов (мужчина) получил ранение средней степени тяжести от осколков боевого припаса. Еще одна женщина пострадала в тот момент, когда бежала до бомбоубежища. Третья пациентка испытывает шоковое состояние после обстрелов. на данный момент известно, что ракеты прилетели на территорию еврейского государства со стороны соседнего Ливана. Власти перевели службу скорой помощи пв полную оперативную готовность, а медики и парамедики созваны по всей стране на случай необходимости направиться в северную часть Израиля. Напомним, что десятки ракет были направлены на приграничные районы в северной и западной Галилее.

В столкновениях с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев.

Фото и видео: Telegram / Mash, Раньше Всех. Ну почти