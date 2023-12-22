Ставки аренды складов в Петербурге выросли почти на 50%

К концу I квартала 2024 года доля доступных складских помещений составила всего 0,4%.

С начала 2023 года и до конца марта 2024 года стоимость аренды складских помещений класса A в Северной столице выросла на 44%. С учетом НДС и операционных расходов, стоимость аренды достигла отметки в одну тыс. рублей за кв.м в месяц.

По данным аналитиков NikoLiers, арендодатели предлагают в среднем около 730 рублей за квадратный метр в месяц, не включая НДС и другие операционные расходы. Год назад аналогичные склады можно было арендовать за 700-750 рублей за кв.м в месяц.

Стремительный рост арендных ставок связывают с рядом причин, в том числе сокращение количества свободных площадей. К концу I квартала 2024 года доля доступных складских помещений составила всего 0,4%. В настоящее время в Петербурге доступно всего 18 тысяч квадратных метров для аренды, тогда как общее предложение составляет около 4,8 млн кв. м. Возможности для субаренды на данный момент полностью исчерпаны.

Ранее мы сообщили о том, что производитель грузовиков Scania и MAN ликвидирован в Петербурге.

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