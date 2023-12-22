Спектакль покажут 1 февраля в ДК "Выборгский". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Московский театр комедии покажет в ДК "Выборгский" спектакль "Сказ про Федота Стрельца". История увлекательна для зрителей всех возрастов. Сатирическая пьеса рассказывает о злом царе, который хотел сжить со свету главного героя Федота-стрельца, чтобы забрать его жену себе. Вредный и хитрый правитель придумывает сложные испытания для соперника, но Федот справляется со всеми трудностями. И тогда царь требует, чтобы удалой молодец принес То-Чаво-Не-Может-Быть...

Зритель сможет насладиться интересными диалогами, богатыми на архаизмы, и задуматься о проблемах, которые актуальны во все времена.

Фото: ВКонтакте / Московский Театр Комедии