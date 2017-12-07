Скандальная журналистка из Петербурга стала жертвой мошенничества с картами "Аэрофлот Бонус"

Скандально известная журналистка из Петербурга Екатерина Надольская захотела приобрести золотую карту "Аэрофлот Бонус", но нарвалась на мошенницу. Каналу Piter.tv удалось пообщаться с девушкой и узнать все детали инцидента.

Один из самых простых и распространенных видов мошенничества в наше время - это мошенничество в социальных сетях. К вам в друзья может "постучаться" человек довольно приятной наружности и предложить нечто такое, от чего вы не сможете отказаться. Настает время "сделки века" - вы отправляете денежное вознаграждение своему новому другу и ждете обещанного товара. И тут таинственным образом аккаунт мошенника резко исчезает, а вы остаетесь у разбитого корыта. Такая история произошла со скандально известной журналисткой из Петербурга Екатериной Надольской.

Девушка захотела получить золотую карту "Аэрофлот Бонус", которая позволяет избежать огромных очередей на стойку регистрации, а также в ожидании своего рейса приятно провести время в лаундж-зонах аэропорта. За сим она обратилась на специализированные сайты, где можно приобрести такую карту. Ценник журналистку не обрадовал - на сайтах просили 50 тысяч рублей. Но решение нашлось быстро - один "добряк" посоветовал девушке написать в официальную группу "Аэрофлота" и найти владельца карты "Платинум". Как рассказала Piter.tv Екатерина Надольская, обладатели платиновой карты могут подарить двум друзьям золотые. Просьбу о помощи девушка опубликовала и тут же получила отклик.

"Буквально через пять минут после публикации в группе мне написала миловидная девушка из Петербурга с семейными фотографиями и сказала, что ее муж часто летает, и они могли бы оформить мне такую карту. После этого она начала со мной вести душевную беседу и оказалось, что у нас очень много общего: мы обе любим поэзию Лёхи Никонова (ред. поэт и вокалист панк-группы "Последние танки в Париже"), разные панк-группы, поэзию, литературу, театры. В конце она сказала, что у нас много общего и предложила мне подарить эту карту за небольшое вознаграждение в виде пяти тысяч рублей и билетов в театр"- рассказывает Екатрина Надольская.







Журналистка на условия согласилась, но попросила гарантию. Через несколько минут "подруга по сети" выслала фотографию своего паспорта и якобы официальный документ "Аэрофлота".

"Моя ошибка была в том, что я не попросила эту девушку показать карту. Но документ выглядел настолько правдоподобно, что я даже не могла подумать, что это неправда. Так как она выслала мне все свои данные, даже не было мысли, что меня обманывают" - отмечает журналистка.

Далее, по словам Екатерины, женщина сообщила, что в течении двух дней девушке должны позвонить из авиакомпании. "Аэрофлот" так и не объявился, зато объявилась новая знакомая героини и сообщила, что условия изменились.







"Она сказала, что пришло новое письмо от "Аэрофлота", и они просят доплатить. Оказывается, что за оформление будут сниматься 11 тысяч миль - это 6 тысяч рублей. И здесь я уже поняла, что как говорил Остап Бендер: "Это не Рио де Жанейро, это гораздо хуже" - делится Екатерина Надольская.

Когда журналистка поняла, что дело не чисто, она решила позвонить в авиакомпанию и проверить информацию. Оказалось, что владельца карты "Платинум", о котором говорила добрая женщина нет в базе, а документ, который пришел Екатерине на почту, фейковый.

После этого у журналистки назрел серьезный разговор к новой знакомой.

"Она даже не удаляла страницу, не блокировала ее. Эта женщина сказала мне, что в данных может быть ошибка. Я пригрозила ей обратиться в правоохранительные органы" - говорит журналистка.

После неприятной беседы в адрес Екатерины посыпались угрозы и оскорбления. "Подруга по сети" даже припомнила девушке инцидент с Диего Марадонной, произошедший летом на "Кубке конфедираций". Нападки в сторону Надольской длились недолго, ведь женщина удалила свою страницу "ВКонтакте". Однако осознание, что Екатерина является журналистом, умерило пыл обманщицы-дилетантки.







"Через 3-4 часа она, видимо, поняла, что я журналист и начала мне писать в WhatsApp, так как у нее были все мои данные, которые я передала ей для оформления золотой карты. Эта женщина предложила вернуть мои деньги в обмен на то, что я не пойду обращаться в органы. Деньги я жду уже третий день. В органы все-таки пришлось обратиться" - рассказывает героиня.

В "Аэрофлоте", по словам журналистки, уже обратились к правоохранителям, а Екатерине перечислили 1000 миль за то, что она поделилась этой неприятной историей с авиакомпанией. Это, пожалуй, единственное утешение для девушки в сложившейся ситуации.

Справка: Если вы стали жертвой мошенников в сети, то вам стоит обратиться в полицию или в Управление "К" МВД РФ.

