Синьор из высшего общества

Спектакль пройдет 19 февраля в театре имени Ленсовета, начало в 19:00. Вход для зрителей старше 16 лет.

В 1956 году была создана популярная пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи. Для режиссера Дамира Салимзянова был сделан новый перевод и сценическая редакция этой классической итальянской комедии.

Синьор Папагатто является постоянным гостем светских мероприятий, умело общается с богатыми посетителями, использует свою харизму и знание психологии, чтобы уносить тайком деликатесы с банкетных столов. Таким образом, он обеспечивает свою семью, но в какой-то момент авантюрист понимает, что его талант пропадает зря…

Фото: ВКонтакте / Театр им. Ленсовета