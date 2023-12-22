Синьор из высшего общества

В 1956 году была создана популярная пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи. Для режиссера Дамира Салимзянова был сделан новый перевод и сценическая редакция этой классической итальянской комедии.
Синьор Папагатто является постоянным гостем светских мероприятий, умело общается с богатыми посетителями, использует свою харизму и знание психологии, чтобы уносить тайком деликатесы с банкетных столов. Таким образом, он обеспечивает свою семью, но в какой-то момент авантюрист понимает, что его талант пропадает зря…
Фото: ВКонтакте / Театр им. Ленсовета
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