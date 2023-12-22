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Синьор из высшего общества
Сегодня, 19:00
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Синьор из высшего общества

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Театр имени Ленсовета представляет комедию "Синьор из высшего общества". Начало в 19.00. Возрастное ограничение 16+.

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи, написанная в 1956 году, была переведена и отредактирована для спектакля режиссером Дамиром Салимзяновым. Главный герой, синьор Папагатто, использует свое обаяние и знание психологии, чтобы общаться с богатыми гостями на светских мероприятиях и тайком уносить с их столов деликатесы, которые он потом продает, чтобы обеспечить свою семью. Однако, в какой-то момент он осознает, что растрачивает свои таланты впустую.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото: Театр им. Ленсовета

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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