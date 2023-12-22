Спектакль "Синьор из высшего общества"

Главный герой синьор Папагатто – завсегдатай публичных светских мероприятий.

В театре имени Ленсовета будет представлена популярная пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи, которая была написана в 1956 году. Для спектакля режиссёром Дамиром Салимзяновым был сделан новый перевод и сценическая редакция этой классической итальянской комедии положений.

Главный герой синьор Папагатто – завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя своё обаяние, знание законов психологии, он непринуждённо общается с богатыми гостями, и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую…

Спектакль идёт с одним антрактом.

Фото: театр имени Ленсовета