Синоптик рассказал, когда Петербург накроет снегом

Похолодание стоит ждать в пятницу, 22 ноября.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда Петербург накроет снегом. Об этом пишут "Невские новости".

Синоптик заявил, что до конца ноября петербуржцам не стоит ждать осадков в виде снега. В пятницу, 22 ноября, в городе на Неве похолодает. Однако температура воздуха будет слабо отрицательной.

Ночью 22 ноября столбик термометра упадет до минус 4-6 градусов, днем он покажет 1-3 градуса ниже ноля. С середины следующей недели в Петербурге вновь потеплеет. Пройдут осадки, и будут это, скорее всего, дожди.

"До конца ноября снежного покрова в Санкт-Петербурге не будет", — заключил Леус.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет зима.

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