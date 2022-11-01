Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о снежном и морозном Новом годе

Снег и устойчивые морозы придут в Петербург к новогодним праздникам.

В Санкт-Петербурге на Новый год прогнозируется устойчивая зимняя погода со снегопадами и морозами, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, дальнейшее развитие атмосферных процессов указывает на похолодание без существенных расхождений в метеорологических сценариях. Это позволяет с высокой вероятностью говорить о том, что новогоднюю ночь жители города встретят при отрицательных температурах и снежном покрове.

Также отмечается, что зимний характер погоды сохранится и в период новогодних каникул. Существенных потеплений в этот период синоптики не ожидают.

Фото: Piter.TV

