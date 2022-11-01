Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о снежном и морозном Новом годе

В Санкт-Петербурге на Новый год прогнозируется устойчивая зимняя погода со снегопадами и морозами, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, дальнейшее развитие атмосферных процессов указывает на похолодание без существенных расхождений в метеорологических сценариях. Это позволяет с высокой вероятностью говорить о том, что новогоднюю ночь жители города встретят при отрицательных температурах и снежном покрове.
Также отмечается, что зимний характер погоды сохранится и в период новогодних каникул. Существенных потеплений в этот период синоптики не ожидают.
Ранее Петербург снова стал первым в национальном рейтинге энергоэффективности.
Фото: Piter.TV
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все