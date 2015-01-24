Силуанов заявил, что в России больше не будет семей с доходом ниже прожиточного минимума

Глава Минфина рассказал о поддержке россиян в социальном плане.

Глава российского министерства по финансам веденные государством меры поддержки граждан обеспечат доход нуждающихся семей не ниже прожиточного минимума. Соответствующее заявление глава профильного ведомства Антон Силуанов сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он пояснил, что вся эта категория россиян получит необходимую федеральную финансовую поддержку. Речь идет о предоставлении им универсального пособия.

В этом году была введена целая система поддержки семей с детьми. Все те семьи, которые нуждаются в поддержке, и где раньше доход на члена семьи составлял ниже прожиточного минимума, - теперь таких семей не будет. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт подчеркнул, что данная форма поддержки семьям будет оказываться и далее. Она учтена в трехлетнем бюджетном плане, а также - за пределами этого планового периода. Антон Силуанов считает, что президент Владимир Путин и правительство приняли решение поддержать нуждающихся россиян в первую очередь. В частности, были увеличены пенсионные выплаты, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Силуанов прокомментировал ситуацию с разблокировкой российских активов.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live