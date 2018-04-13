Стала известна дата премьеры второй части "Тихого места"

Картина рассказала о жизни людей на планете, где нельзя издавать звуков.

Режиссёр Джон Красински закончил съёмки сиквела своего триллера "Тихое место". Картина выйдет в прокат в марте будущего года. Об это постановщик сообщил у себя в социальных сетях.

Первая часть вышла на экраны в 2018 году. Сюжет разворачивался в мире, где планету атаковали инопланетяне, истребившие почти все население Земли. Выжившие поняли, что для того чтобы выжить им необходимо не издавать никаких громких звуков. Однако это очень тяжело сделать, когда в семье, где погиб маленький мальчик, ожидается пополнение. Главные роли в картине сыграли сам Красински, а также Эмили Блан, Милли Симмондс и Ноа Джуп.

Лента "Тихое место" место была тепло принята западными критика и зрителями. В России ленту встретили чуть прохладнее. В сезон наград фильм был номинирован на премию "Оскар", "Золотой Глобус" и "Сатурн.

Видео: IVideos