В сети появились первые кадры из сиквела "Полицейский с Рублевки"

Фильм появится в российском прокате 12 декабря.

На YouTube появилось видео с открывающей сценой из фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2". Главную роль в комедии исполнил Сергей Бурунов.

Ролик начинается с того, что подполковник Владимир Яковлев (Сергей Бурунов) просыпается из-за кошмара об инопланетном вторжении. Его пытается успокоить жена, и ей почти это удается. Испугавшись звона будильника, Яковлев случайно брызгает себе в глаза из газового баллончика.

Действие новой комедии разворачивается в преддверии Нового года. Сотрудники отдела полиции Барвихи хотят выбраться за город, чтобы отметить праздник в теплой компании старых друзей и коллег. Однако планы меняют преступники, которые ограбили крупное ювелирное предприятие. Смогут ли рублевские полицейские вернуть драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти застолье до того, как часы пробьют 12?

Остальные подробности держатся пока в секрете. Фильм появится в российском прокате 12 декабря.

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Видео: YouTube / Телеканал ТНТ