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Сийярто призвал расценивать нападение на "Северные потоки" как теракт

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Он подчеркнул, что это первый случай, когда такой крупный объект европейской инфраструктуры подвергся нападению.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал расценивать нападение на трубопроводы "Северного потока" как теракт. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам дипломата, ситуация с подрывом на "Северных потоках" в любом случае выглядит скандальный. Сийярто подчеркнул, что это первый случай, когда такой крупный объект европейской инфраструктуры подвергся нападению.

Также глава МИД Венгрии добавил, что власти страны поддерживают "всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло".

Ранее МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: взрыв, мид венгрии, петер сийярто, северные потоки, теракт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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