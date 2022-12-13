Сийярто призвал расценивать нападение на "Северные потоки" как теракт

Он подчеркнул, что это первый случай, когда такой крупный объект европейской инфраструктуры подвергся нападению.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал расценивать нападение на трубопроводы "Северного потока" как теракт. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам дипломата, ситуация с подрывом на "Северных потоках" в любом случае выглядит скандальный. Сийярто подчеркнул, что это первый случай, когда такой крупный объект европейской инфраструктуры подвергся нападению.

Также глава МИД Венгрии добавил, что власти страны поддерживают "всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло".

Ранее МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы.

Видео: Telegram / РИА Новости