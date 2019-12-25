Компания Siemens и РЖД подписали контракт на разработку поезда ВСМ Москва-Петербург

Средняя скорость нового поезда составит 360 км/ч.

Немецкая компания Siemens и РЖД подписали контракт на разработку поезда высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, которую запустят в 2028 году. Об этом на Российско-германском отраслевом форуме заявил президент Siemens в России Александр Либеров, передает ТАСС.

Как рассказал Либеров, средняя скорость нового поезда составит 360 км/ч. Сегодня специалисты завершают работы над концепцией поезда, после чего начнется разработка.

Однако ранее стало известно, что строительство высокоскоростной трассы между Москвой и Петербургом оказалось под вопросом. Вместо нее рассматривается строительство выделенного грузового хода между городами. Строительство ВСМ планировали завершить в 2027 году. Время пребывания в пути между столицами сократилось бы до 2 часов 15 минут. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей.

Фото: ВКонтакте / ВСМ в Российской Федерации