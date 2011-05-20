Швейцария расследует 18 дел об участии ее граждан в боях на стороне ВСУ

В военной прокуратуре сообщили о сроках для виновных граждан по статье за наемничество.

Швейцария расследует 18 уголовных дел об участии ее граждан в боях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве иностранных наемников. Соответствующей информацией с журналистами агентства "РИА Новости" поделились местные представители военной прокуратуры из Берна. Официальный представитель профильного ведомства Николя Фомаси отметил, что на прошлой неделе суд кантона Цюрих впервые вынес вердикт по расследованию об участии швейцарского наемника в региональном конфликте на Украин.е. Местный житель был при говорен к 1,5 годам условного срока заключения.

Мы стараемся выявлять такие случаи, но официальной статистики как таковой у нас нет. По нашей информации, на данный момент имеется 18 текущих дел, и их вероятно может быть больше. Николя Фомаси, эксперт

Фото: pxhere.com