Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Пострадала женщина на легковом автомобиле.

Американский актер и бывший губернатор Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в штате Калифорния. Об этом рассказали журналисты информационного портала TMZ. По данным прессы, автомобильная авария произошла около 17 часов вечера 21 января по местному времени - Тихоокеанского побережья (в 4 часа утра 22 января по московскому времени) в городе Лос-Анджелес..

Внедорожник GMC Yukon столкнулся с легковым автомобилем Toyota Prius в нескольких километрах от дома знаменитости австралийского происхождения. После удара автомобиль оказался одним из колес на другом транспортном средстве. Источники утверждают, что ответственность за инцидент находится на Шварценеггере. Водитель якобы сделал поворот налево на запрещающий сигнал светофора.

Известно о том, что сам актер не пострадал. С места событий в больницу была направлена женщина из легкового автомобиля. У нее диагностирована травма головы.

Арнольд Шварценеггер разыграл Дэнни Де Вито на съемках сиквела "Близнецов".

Видео: YouTube / FOX 11 Los Angeles

Фото: Telegram / Mash